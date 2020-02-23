Кудерметова обыграла Младенович в первом круге турнира WTA в Дохе Матч продолжался 2 часа и 13 минут.

В первом круге турнира WTA в столице Катара Дохе россиянка Вероника Кудерметова в трех сетах обыграла французскую теннисистку Кристину Младенович – 7:6 (8:6), 0:6, 6:3.

Счет эйсов 7:5 в пользу Кудерметовой. Вероника совершила лишь одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. У Младенович 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Кудерметова занимает 39-е место в рейтинге WTA, а Младенович – 38-е.

Во втором круге 25 февраля россиянка сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Напомним, что ранее в стартовом матче турнира в Дохе Светлана Кузнецова обыграла турчанку Чаглу Бююкакчай – 6:2, 6:2.