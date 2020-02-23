Циципас выиграл турнир в Марселе, победив в финале Оже-Альяссима В активе греческого теннисиста 5 титулов ATP в одиночном разряде.

В финале турнира ATP во французском Марселе с призовым фондом 769 тысяч евро шестая ракетка мира Стефанос Циципас в двух сетах победил канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима – 6:3, 6:4. Оже-Альяссим занимает 18-е место в мировом рейтинге.

Финальный матч продлился 1 час и 26 минут. В статистике Циципса 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Оже-Альяссим трижды подал на вылет и допустил 3 двойные ошибки, использовав лишь один брейк-пойнт из 5.

В активе 21-летнего грека 5 побед в одиночном разряде в ATP. Турнир в Марселе Циципас выиграл во второй раз подряд. В прошлом году Стефанос победил в финале представителя Казахстана Михаила Кукушкина – 7:5, 7:6 (7:5).