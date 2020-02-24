Россиянка Александрова потеряла одну позицию в рейтинге WTA

В первой тройке рейтинга изменений не произошло.
Лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, следом расположились Симона Халеп из Румынии и представительница Чехии Каролина Плишкова.
В первой десятке наибольшего прогресса добились американка София Кенин и представительница Голландии Кики Бертенс, поднявшиеся на две позиции.
Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, опустилась с 25-го места на 26-е.
Рейтинг WTA от 24 февраля.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8367 очков;
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 6076;
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5200;
4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 4665;
5 (7). София Кенин (США) - 4490;
6 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335;
7 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4301;
8 (9). Серена Уильямс (США) - 3915;
9 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3875;
10 (10). Наоми Осака (Япония) - 3625;
26 (25). Екатерина Александрова (Россия) - 1775...
30 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1540...
38 (39). Вероника Кудерметова (Россия) - 1373...
46 (46). Светлана Кузнецова (Россия) - 1178...
59 (61). Анна Блинкова (Россия) - 969...
73 (71). Дарья Касаткина (Россия) - 803...
97 (81). Анастасия Потапова (Россия) - 666...
373 (377). Мария Шарапова (Россия) - 122.