Россиянка Павлюченкова из-за травмы снялась с турнира в Дохе

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не примет участия в турнире WTA в Дохе из-за травмы.

Anastasia Pavlyuchenkova has withdrawn from Doha due to a right thigh injury.



Timea Babos in as a lucky loser. #QTO2020