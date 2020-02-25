Кузнецова за 65 минут обыграла Швентек и вышла в 1/8 финала турнира в Дохе Далее российская теннисистка встретится с американкой Амандой Анисимовой.

Во втором круге турнира WTA в столице Катара Дохе Светлана Кузнецова обыграла польскую теннисистку Игу Швентек – 6:2, 6:2.

Кузнецова 4 раза подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта и 5. В статистике Швентек 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного взятого гейма на подаче соперницы при двух возможностях.

Кузнецова занимает 46-е место в рейтинге WTA, а Швентек – 50-е.

Завтра 26 февраля россиянка встретится в 1/8 финала с представительницей США Амандой Анисимовой, которая ранее победила украинку Элину Свитолину – 6:3, 6:3.