Матч Кубка Дэвиса Япония - Эквадор пройдет без зрителей из-за коронавируса

Квалификационный матч Кубка Дэвиса между командами Японии и Эквадора пройдет без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса.
Как сообщает официальный сайт турнира, встреча состоится 6 – 7 марта в японском городе Мики и пройдет при закрытых трибунах. Отмечается, что болельщикам, которые уже купили билеты, вернут деньги.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов. Число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 78 тысяч.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах мира.
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