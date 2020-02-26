Матч Кубка Дэвиса Япония - Эквадор пройдет без зрителей из-за коронавируса Из-за эпидемии отменяются спортивные мероприятия по всему миру.

Квалификационный матч Кубка Дэвиса между командами Японии и Эквадора пройдет без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщает официальный сайт турнира, встреча состоится 6 – 7 марта в японском городе Мики и пройдет при закрытых трибунах. Отмечается, что болельщикам, которые уже купили билеты, вернут деньги.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов. Число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 78 тысяч.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах мира.