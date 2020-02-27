Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько Испанец занимает второе место в рейтинге АТР.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько.

В матче второго круга испанец за 1 час 36 минут обыграл Миомира Кецмановича из Сербии со счетом 6:2, 7:5.

Надаль выполнил три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнта из шести.

У Кецмановича - три подачи навылет, две двойные ошибки и два выигранных брейка из трех.

В четвертьфинале соперником Надаля будет Квон Сон У из Южной Кореи.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 845 265 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:2, 7:5.