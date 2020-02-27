Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько.
В матче второго круга испанец за 1 час 36 минут обыграл Миомира Кецмановича из Сербии со счетом 6:2, 7:5.
Надаль выполнил три эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнта из шести.
У Кецмановича - три подачи навылет, две двойные ошибки и два выигранных брейка из трех.
В четвертьфинале соперником Надаля будет Квон Сон У из Южной Кореи.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 845 265 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:2, 7:5.
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев «Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья Тотальное превосходство. Россиянин Молдавский не оставил шансов американцу Аяле (видео) Российский тяжеловес Валентин Молдавский одержал очередную победу в Bellator. Ученик Федора Емельяненко является главным претендентом на пояс чемпиона. 22.02.2020 06:00 ММА Ващенко Сергей А «Ювентус» ли он? Итальянский фаворит неожиданно проиграл во Франции (видео) Команда Маурицио Сарри в выездном поединке с «Лионом» была не похожа сама на себя, а потому потерпела заслуженное поражение.
27.02.2020 01:15 Футбол Мощенко Захар Обыски у биатлонистов? По делу! Сами виноваты! Колонка Яременко Главный редактор «Советского спорта» в своей полемичной колонке обращается к главному спортивному скандалу последних суток. 22.02.2020 15:00 Биатлон Яременко Николай Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. 23.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев На Востоке интриг нет. А на Западе СКА постарается опередить ЦСКА В воскресенье определились все участники плей-офф на Востоке. 24.02.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав Ученик Емельяненко против обидчика Харитонова. Какие бои смотреть на этой неделе Валентин Молдавский выступит на турнире Bellator 239, а Зубайра Тухугов и Магомед Мустафаев – на UFC Fight Night 168. 21.02.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай