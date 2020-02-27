Кузнецова обыграл Бенчич и вышла в полуфинал турнира WTA в Дохе

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в полуфинал турнира WTA, проходящего в Дохе.
В четвертьфинале 46-я ракетка мира обыграла швейцарку Белинду Бенчич, занимающую девятое место в рейтинге. Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4.
Кузнецова сделала семь подач навылет, реализовала три брейкпойнта из 12 и допустила три двойных ошибки. На счету Бенчич – пять эйсов, четыре двойных и один брейк из пяти.
За выход в финал Кузнецова поспорит с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, обыгравшей в четвертьфинале китаянку Чжэн Сайсай.
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