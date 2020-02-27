Кузнецова обыграл Бенчич и вышла в полуфинал турнира WTA в Дохе Следующей соперницей россиянки станет Арина Соболенко.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в полуфинал турнира WTA, проходящего в Дохе.

В четвертьфинале 46-я ракетка мира обыграла швейцарку Белинду Бенчич, занимающую девятое место в рейтинге. Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Кузнецова сделала семь подач навылет, реализовала три брейкпойнта из 12 и допустила три двойных ошибки. На счету Бенчич – пять эйсов, четыре двойных и один брейк из пяти.

За выход в финал Кузнецова поспорит с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, обыгравшей в четвертьфинале китаянку Чжэн Сайсай.