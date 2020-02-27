Марат Сафин: Если ты хочешь стать профессионалом, надо уезжать из России в Европу после 13 лет Победитель двух турниров «Большого шлема» рассказал, что нужно для того чтобы добиться успеха в теннисе.

Марат Сафин, завоевавший 15 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде, в интервью «Советскому спорту» рассказал, за счет чего Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов добились успехов:

«Рисунок карьеры уже есть, процесс подготовки стабилизировался, бегать и искать чего-то нового, в плане тренировок или наставника им пока не надо. Медведев, Хачанов, Рублев взрослеют и становятся опытнее. Все они уже давно тренируются за границей: кто в Барселоне, кто во Франции… У всех процесс налажен.

До 12-13 лет еще можно тренироваться в России, а потом, если ты хочешь стать профессионалом, надо уезжать. Здесь просто нет возможностей для этого. Все кого мы знаем сейчас, уехали еще в те времена: Кузнецова в Испании тренировалась, я в Испании, Андреев тоже, Коля Давыденко – Германия, Мыскина – Германия, Мария Шарапова – Америка. Все, кто чего-то добился – они уезжали. Кроме, наверное, Миши Южного. Но он все равно здесь редко появлялся. А как иначе? Все значимые турниры – в Европе. Именно там самый высокий уровень челенджеров.

Самое сложное в этом возрасте, это найти, где тренироваться. Потому что, как правило, это метания. Родители, агенты, менеджеры начинают таскать ребенка кто туда, кто сюда, и очень часто, просто едут в распиаренные академии, где просто зарабатывают деньги. И многих потенциально талантливых теннисистов мы поэтому и потеряли по дороге…

Меня родители просто отправили в 13 лет в Испанию и все. Кроме того, им сразу спонсоры сказали, чтобы в процесс подготовки они не пытались вмешиваться».

Большое интервью с Маратом Сафиным читайте на сайте «Советского спорта» в пятницу (28 февраля).