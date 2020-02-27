Марат Сафин: У Шараповой не было прежней мотивации, кстати, она очень похожа на Курникову Один из лучших теннисистов в российской истории прокомментировал уход Марии из профессионального спорта.

В интервью «Советскому спорту» Марат Сафин поделился мнением о том, почему Мария Шарапова приняла решение попрощаться с теннисом:

«У нее уже не было той мотивации, и голова не о теннисе думала. Да, она продолжала выходить на корт, но, возможно, только потому, что не могла понять, что делать дальше, куда идти. Таких много, кстати.

С Анной Курниковой давно не общался. Но она молодец. Благодаря именно ей все девчонки в нашей стране заиграли, она была первопроходцем. Потом уже были Мыскина, Дементьева и все остальные. Кстати, Шарапова очень похожа на Курникову. Тот же стиль. Аня стала еще и первой, кто начал зарабатывать в теннисе большие деньги на рекламе. До сих пор, никто из наших теннисистов не может этим похвастаться. Маша Шарапова не в счет, она попала в рекламу только потому, что жила в Америке».

Напомним, что вчера 32-летняя Шарапова объявила о завершении карьеры. Бывшая первая ракетка мира выиграла пять турниров «Большого шлема» в одиночном разряде с 2004 по 2014 годы.

Большое интервью с Маратом Сафиным читайте на сайте «Советского спорта» в пятницу 28 февраля.