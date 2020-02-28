Марат Сафин: Через какое-то время Медведев может стать первым номером рейтинга Двукратный победитель турниров «Большого шлема» предрекает большое будущее нынешней первой ракетке России.

В интервью «Советскому спорту» Марат Сафин рассказал, что нужно Данилу Медведву, чтобы в будущем возглавить рейтинг ATP:

«Медведев очень грамотно играет, хорошо читает игру, чувствует ее и сегодняшний уровень не предел для него. Немножко опыта и он может стать первым в рейтинге… Через какое-то время. Он – талантливый парень.

Тут важно каждый год апгрейдить себя. Иначе, все быстро начнут читать твою игру. Если Даниил будет и дальше также работать над собой и тюнинговать себя, то все будет нормально. Конечно, если он вдруг продолжит играть в прошлогодний теннис… Но, лично мое мнение, что Медведев будет и дальше эволюционировать».

24-летний Даниил Медведев в данный момент занимает пятое место в мировом рейтинге. В прошлом году россиянин дошел до финала Открытого чемпионата США, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Большое интервью с Маратом Сафиным читайте на сайте «Советского спорта» в пятницу 28 февраля.