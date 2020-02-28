Марат Сафин: Через какое-то время Медведев может стать первым номером рейтинга

В интервью «Советскому спорту» Марат Сафин рассказал, что нужно Данилу Медведву, чтобы в будущем возглавить рейтинг ATP:
«Медведев очень грамотно играет, хорошо читает игру, чувствует ее и сегодняшний уровень не предел для него. Немножко опыта и он может стать первым в рейтинге… Через какое-то время. Он – талантливый парень.
Тут важно каждый год апгрейдить себя. Иначе, все быстро начнут читать твою игру. Если Даниил будет и дальше также работать над собой и тюнинговать себя, то все будет нормально. Конечно, если он вдруг продолжит играть в прошлогодний теннис… Но, лично мое мнение, что Медведев будет и дальше эволюционировать».
24-летний Даниил Медведев в данный момент занимает пятое место в мировом рейтинге. В прошлом году россиянин дошел до финала Открытого чемпионата США, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
Большое интервью с Маратом Сафиным читайте на сайте «Советского спорта» в пятницу 28 февраля.
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