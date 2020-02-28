Марат Сафин: Хочу пожелать удачи Смолову в «Сельте» По мнению бывшего теннисиста, реальные возможности российских футболистов можно оценить только в Европе.

В интервью «Советскому спорту» бывшая первая ракетка мира Марат Сафин похвалил Федора Смолова за решение продолжить карьеру в Испании, а также рассказал о том, каким футбольным клубам сопереживал в прошлом:

«Я сначала жил в Валенсии, поэтому болел за местный клуб. Потом, когда Карпин и Мостовой играли в «Сельте», то, соответственно, за эту команду. Да, кстати, раньше наши футболисты были востребованы в Европе: Шалимов, Колыванов, Симутенков, Юран. Человек 20 играли в Европе. А сейчас российские футболисты не нужны там даже близко. Вот, Смолов поехал в «Сельту», молодец, это вызов, конечно. Хочу пожелать ему удачи. Сейчас там будут на него пристально смотреть, что он представляет собой в реальности. Не в нашей реальности, в которой пешком все ходят, а в европейской футбольной реальности.

Если он будет забивать, как забил «Реалу», никто придираться не будет. А на диванные войска можно не обращать внимания».

30 января «Сельта» до конца нынешнего сезона арендовала Федора Смолова у московского «Локомотива». В 4 матчах испанского чемпионата 30-летний российский нападающий забил один гол – в ворота мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

Большое интервью с Маратом Сафиным читайте на сайте «Советского спорта» в пятницу 28 февраля.