Марат Сафин: Под любым знаменем поехал бы на Олимпиаду

Марат Сафин считает, что спортсмены не должны страдать из-за политики и нельзя упускать возможность выступить на Олимпийских играх. Об этом двукратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной России рассказал в интервью «Советскому спорту»:
«Жизнь спортсмена ограничена всего несколькими Олимпийскими играми. Почему из-за ситуации, что где кто-то с кем-то о чем-то не договорился должен страдать спортсмен?! Зачем жертвовать собой из-за чьих-то ролевых политических игр?! Да, это индивидуальное решение каждого спортсмена. Но, если бы у меня была такая возможность, я бы от нее не отказался. Под любым знаменем поехал бы на Олимпиаду. Так как все, кто любит спорт, знают, из какой я страны».
Большое интервью с Маратом Сафиным читайте на сайте «Советского спорта» в пятницу 28 февраля.
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