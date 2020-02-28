Марат Сафин: Под любым знаменем поехал бы на Олимпиаду - Советский спорт
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28 февраля 2020 05:00ТеннисШарафудинов Виктор

Марат Сафин: Под любым знаменем поехал бы на Олимпиаду

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса поделился мнением о том, что российские спортсмены не должны отказываться от выступлений под нейтральным флагом.

Марат Сафин считает, что спортсмены не должны страдать из-за политики и нельзя упускать возможность выступить на Олимпийских играх. Об этом двукратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной России рассказал в интервью «Советскому спорту»:

«Жизнь спортсмена ограничена всего несколькими Олимпийскими играми. Почему из-за ситуации, что где кто-то с кем-то о чем-то не договорился должен страдать спортсмен?! Зачем жертвовать собой из-за чьих-то ролевых политических игр?! Да, это индивидуальное решение каждого спортсмена. Но, если бы у меня была такая возможность, я бы от нее не отказался. Под любым знаменем поехал бы на Олимпиаду. Так как все, кто любит спорт, знают, из какой я страны».

Большое интервью с Маратом Сафиным читайте на сайте «Советского спорта» в пятницу 28 февраля.

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