Марат Сафин: Пока желание тренировать не посещало

На новом командном турнире Кубок ATP, который в январе впервые прошел в Австралии, Марат Сафин выступил в роли капитана сборной России, помогая Карену Хачанову и Даниилу Медведеву. Однако в интервью «Советскому спорту» Сафин признался, что в данный момент тренерская работа его не прельщает:
«Пока такое желание не посещало. Меня все в моей жизни устраивает, сейчас есть, чем заниматься и мне этого достаточно. А в теннис еще не тянет. Да, я согласился быть капитаном сборной, чтобы помочь ребятам, где смогу. Но жизнь одна и хочется попробовать себя и в других сферах. Ничего без удовольствия я делать больше не хочу.
На самом деле за теннисом почти не слежу. Когда прилетел на Australian Open, понял, что половины спортсменов просто не знаю. Думаю, вы, если поиграете 25 лет в теннис, вам тоже надоест. Оно ж приедается. Представляете, 25 лет заниматься одним и тем же!»
На Кубке ATP сборная России дошла до полуфинала, где уступила команде Сербии.
Большое интервью с Маратом Сафиным читайте на сайте «Советского спорта» в пятницу 28 февраля.
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