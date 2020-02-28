Кузнецова уступила Соболенко и не смогла пробиться в финал турнира WTA в Дохе - Советский спорт
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28 февраля 2020 18:42ТеннисКорегин Владислав

Кузнецова уступила Соболенко и не смогла пробиться в финал турнира WTA в Дохе

В финале Соболенко сыграет с победительницей пары Эшли Барти (Австралия) – Петра Квитова (Чехия)

Российская теннисистка Светлана Кузнецова завершила свои выступления на турнире WTA в Дохе.

В полуфинале 46-я ракетка мира проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко, занимающей 13-е место в рейтинге.Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 4:6, 3:6.

Кузнецова сделала один эйс, не допустила двойных ошибок на подачах и реализовала два брейкпойнта из трех. На счету Соболенко ни одного эйса, две двойных и четыре из пяти реализованных брейков.

В финале Соболенко встретится с победительницей пары Эшли Барти (Австралия) – Петра Квитова (Чехия).

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