Барти уступила Квитовой в полуфинале турнира WTA в Дохе В решающей встрече чешская теннисистка сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Первая ракетка мира Эшли Барти не смогла выйти в финал турнира WTA в Дохе.

Австралийская теннисистка в трех сетах уступила чешке Петре Квитовой, занимающей 11-е место в рейтинге. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 4:6.

Статистика эйсов – 7:1 в пользу Квитовой. Чешка реализовала все свои четыре брейкпойнта. Также она допустила три двойных ошибки. На счету Барти одна двойная и четыре брейка из восьми.

В решающей встрече Квитова сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.