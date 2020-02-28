Джокович сыграет с Циципасом в финале турнира ATP в Дубае Матч продолжался 2 часа 33 минуты.

Сербский теннисист Новак Джокович стал вторым финалистом турнира ATP в Дубае.

Первая ракетка мира в трех сетах смог сломить сопротивление француза Гаэля Монфиса, занимающего девятое место в рейтинге, со счетом 2:6, 7:6 (10:8), 6:1.

Отметим, что поединок продолжался 2 часа 33 минуты.

Джокович выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейкпойнта из 11. У Монфиса – восемь подач навылет, шесть двойных и три реализованных брейка из семи.

В финале Джокович встретится с греком Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл британца Дэниэля Эванса (6:2, 6:3).