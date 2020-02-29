Соболенко выиграла турнир в Дохе, обыграв в финале Квитову - Советский спорт
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29 февраля 2020 20:30ТеннисШарафудинов Виктор

Соболенко выиграла турнир в Дохе, обыграв в финале Квитову

Белорусская теннисистка занимает 13-е место в рейтинге WTA.

В финале турнира в столице Катара Дохе Арина Соболенко в двух сетах обыграла чешскую спортсменку Петру Квитову – 6:3, 6:3. Матч продлился 1 час и 11 минут.

Белоруска сделала 7 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. В статистике 11-й ракетки мира Квитовой 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта при 5 возможностях.

Соболенко выиграла первый титул в нынешнем сезоне и шестой в своей карьере.

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