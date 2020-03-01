Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль стал победителем турнира ATP в Акапулько (Мексика).
В решающей встрече испанский теннисист в двух сетах обыграл американца Тэйлора Фрица, занимающего 35-е место в рейтинге. Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2.
Статистика эйсов – 10:1 в пользу Фрица. Американец не допустил двойных ошибок и имел в игре только один брейкпойнт, который не смог реализовать. На счету Надаля две двойные и три реализованных брейка из семи.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 845 265 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Тэйлор Фриц (США) — 6:3, 6:2.
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