Надаль стал победителем турнира ATP в Акапулько Матч продолжался 1 час 15 минут.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль стал победителем турнира ATP в Акапулько (Мексика).

В решающей встрече испанский теннисист в двух сетах обыграл американца Тэйлора Фрица, занимающего 35-е место в рейтинге. Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Статистика эйсов – 10:1 в пользу Фрица. Американец не допустил двойных ошибок и имел в игре только один брейкпойнт, который не смог реализовать. На счету Надаля две двойные и три реализованных брейка из семи.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 845 265 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Тэйлор Фриц (США) — 6:3, 6:2.