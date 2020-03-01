Рафаэль Надаль: Титул в Акапулько означает, что я снова хорошо начал год

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями после победы на турнире в Акапулько.
«Я счастлив. Мне удалось показать отличную игру с начала турнира и до конца. В Акапулько я выиграл первый крупный титул в карьере, и здорово снова победить здесь через 15 лет. Мне удалось сыграть стабильно, на хороших оборотах, с необходимыми эмоциями. Титул в Акапулько означает, что я снова хорошо начал год. Этот успех добавляет мне уверенности. Продолжаю бороться ради эмоций, которые сейчас испытываю», - приводит слова Надаля пресс-служба ATP.
Напомним, сегодня в финале турнира в Акапулько испанский теннисист в двух сетах обыграл американца Тэйлора Фрица со счетом 6:3, 6:2. Надаль завоевал 85-й трофей в карьере. По этому показателю он уступает только Ивану Лендлу (94), Роджеру Федереру (103) и Джимми Коннорсу (109).
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