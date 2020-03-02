Из-за коронавируса был отменен челленджер в Мадриде Турнир был запланирован на 23-29 марта.

Очередным спортивным мероприятием, отмененным из-за распространения коронавируса, стал челленджер в Испании.

«Во Франции уже 100 зараженных. Не пускать теперь французов? Или не пускать китайцев, итальянцев? В Испании уже около 80 зараженных. Кто тогда будет играть?», - сказал один из организаторов турнира Даниэль Муньос де ла Нава.

Предполагается, что турнир может пройти в октябре.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию.

По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.