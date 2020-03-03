Стивенс с победы над Наварро стартовала на турнире в Монтеррее

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:1. За время матча Стивенс восемь раз подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из 25 и допустила три двойных ошибки. На счету ее соперницы один эйс, три реализованных брейк-пойнта из 11, а также семь двойных ошибок.
Добавим, что в следующем раунде турнира Стивенс сыграет с победительницей матча Штефани Фегеле (Швейцария) — Лейла Анни Фернандес (Канада).
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