Стивенс с победы над Наварро стартовала на турнире в Монтеррее Американская теннисистка Слоан Стивенс обыграла соотечественницу Эмму Наварро в первом раунде турнира в Монтеррее (Мексика).

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:1. За время матча Стивенс восемь раз подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из 25 и допустила три двойных ошибки. На счету ее соперницы один эйс, три реализованных брейк-пойнта из 11, а также семь двойных ошибок.

Добавим, что в следующем раунде турнира Стивенс сыграет с победительницей матча Штефани Фегеле (Швейцария) — Лейла Анни Фернандес (Канада).