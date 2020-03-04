Потапова вышла во второй круг теннисного турнира в Монтеррее Российская теннисистка Анастасия Потапова победила мексиканку Джулию Гатто-Монтиконе в первом раунде турнира в Монтеррее (Мексика).

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась победой россиянки со счетом 6:4, 4:6, 6:4. За время матча Потапова шесть раз подала навылет, реализовала семь из 20 брейк-пойнтов и совершила 11 двойных ошибок. На счету ее соперницы девять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойтов.

Добавим, что следующей соперницей Потаповой на турнире станет словенка Тамара Зиданшек.