Дочь Кафельникова: Больно видеть, как мой отец играет на публику Алеся Кафельникова, дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова, прокомментировала интервью своего отца, в котором он рассказал об их взаимоотношениях.

– Хочу начать с того, что я очень люблю этого человека, но уже давно не общаюсь с ним, я очень сильно пыталась наладить наше общение, но каждый раз это доводило меня до нервного срыва и суицидальных мыслей. Мне больно видеть, как родной отец играет на публику типа «оп, ты сделала все шоу», и я снова его любимая дочь, потом раз, и нет работы… И начиняются скандалы: «Где деньги? Ты не работаешь?! Тебя что, выгнали?» Никакой поддержки, просто унижения. Такого я не пожелала бы и врагу, чтобы родной отец пытался за счет своей дочери повысить свой статус. Я хочу попросить прощения у всех людей за это интервью, что он дал. И хочу попросить прощения у всех, кому он причинил боль, – написала Алеся.

Напомним, что Кафельников в передаче Hard Day’s Night на «Дожде» рассказал о том, насколько тяжело складывается общение со своей дочерью.