Дочь Кафельникова: Больно видеть, как мой отец играет на публику

– Хочу начать с того, что я очень люблю этого человека, но уже давно не общаюсь с ним, я очень сильно пыталась наладить наше общение, но каждый раз это доводило меня до нервного срыва и суицидальных мыслей. Мне больно видеть, как родной отец играет на публику типа «оп, ты сделала все шоу», и я снова его любимая дочь, потом раз, и нет работы… И начиняются скандалы: «Где деньги? Ты не работаешь?! Тебя что, выгнали?» Никакой поддержки, просто унижения. Такого я не пожелала бы и врагу, чтобы родной отец пытался за счет своей дочери повысить свой статус. Я хочу попросить прощения у всех людей за это интервью, что он дал. И хочу попросить прощения у всех, кому он причинил боль, – написала Алеся.
Напомним, что Кафельников в передаче Hard Day’s Night на «Дожде» рассказал о том, насколько тяжело складывается общение со своей дочерью.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хочу начать с того, что я очень люблю этого человека , но я уже давно не общаюсь с ним, я очень сильно пыталась наладить наше общение , но каждый раз это доводило меня до нервного срыва и суицидальных мыслей, мне больно видеть как родной отец играет на публику тип «оп, ты сделала все шоу» и я снова его любимая дочь, потом раз, и нет работы... и начиняются скандалы где деньги? Ты не работаешь!? Тебя что...выгнали ? (Меня никто не выгонял из агенства/шоу и тд ) Бла бла бла никакой поддержки просто унижения. Такого я не пожелала бы и врагу, что бы родной отец пытался за счёт своей дочери повысить свой статус. Он не знает никого из IMG, никогда и ни с чем мне не помогал, деньги я перестала получать с 18 лет когда закончила школу. Я никогда не ходила на кастинги или на шоу в нетрезвом состоянии, такого никогда не было и не будет. Человек хочет внимания, которого я ему больше не даю. Не собираюсь я делать то, что он хочет , а именно, не хочу выходить замуж за человека которому он пообещал меня «отдать», не хочу жить в его доме, где руководит уже девушка всего на пару лет старше меня. Не хочу слышать о том что я не его ребёнок и надо сдать днк, что я ужасная дочь раз решила заниматься модельной карьерой как мама и просто путешествовать. Я хочу попросить прощение у всех людей за это интервью, что он дал. И хочу попросить прощения у всех кому он причинил боль
Публикация от Alesya Kaf (@kafelnikova_a)