Потапова уступила британке Конте в четвертьфинале турнира WTA в Монтеррее Матч продолжался 2 часа 42 минуты.

Российская теннисистка Анастасия Потапова прекратила свое выступление на турнире WTA в мексиканском Монтеррее.

В четвертьфинале 89-я ракетка мира в трех сетах уступила британке Джоанне Конте, занимающей 16-е место в рейтинге. Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (7:9).

Статистика эйсов – 8:8. Потапова совершила пять двойных ошибок и реализовала три из четырех брейкпойнтов. На счету британки шесть двойных и четыре реализованных брейка из 11.

Следующей соперницей Конте станет Мария Бузкова из Чехии, ранее обыгравшая китаянку Яфань Ва (6:2, 7:5).