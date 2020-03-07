Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA в Монтеррее Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Украинка Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира в мексиканском Монтеррее.

Седьмая ракетка мира за 1 час 40 минут справилась с 17-летней канадкой Лейлой Фернандес со счетом 6:4, 7:5.

В матче Свитолина сделала пять подач навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала два брейкпойнта из восьми. На счету Фернандес три эйса, две двойные и ни одного реализованного брейка из пяти.

В полуфинале Свитолина сразится с победительницей пары Аранта Рус (Голландия) – Ребекка Петерсон (Швеция).