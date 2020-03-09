Свитолина стала победительницей турнира WTA в Монтеррее Украинская теннисистка Элина Свитолина в финале турнира WTA в Монтеррее одержала победу над чешкой Мари Бузковой, выиграв свой первый трофей в 2020 году.

Матч продолжался 3 часа 1 минуту и завершился победой седьмой ракетки мира со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

Статистика эйсов – 6:0 в пользу Свитолиной. Украинка допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейкпойнтов из 14. На счету Бузковой одна двойная и четыре выигранных брейка из 18.

Отметим, что победа на этом турнире стала для Свитолиной первой в 2020 году и 14-й за всю карьеру.