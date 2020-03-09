Касаткина поднялась на семь строчек в рейтинге WTA, Потапова – на пять

В десятке лучших произошло несколько изменений.
Американка София Кенин оказалась на четвертой позиции, опустив канадку Бьянку Андрееску на шестую строчку. С седьмой на пятое место поднялась представительница Украины Элина Свитолина. Голландка Кики Бертенс стала седьмой.
Лучшей из россиянок остается Екатерина Александрова (27-е место). Дарья Касаткина поднялась с 73-го на 66-е место. Также укрепила свои позиции в рейтинге Анастасия Потапова, поднявшаяся на 84-ю позицию.
Рейтинг WTA
Положение на 9 марта
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
4 (5). София Кенин (США) — 4590
5 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4580
6 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
7 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3625…
27 (27). Екатерина Александрова — 1775…
30 (30). Анастасия Павлюченкова — 1540…
32 (32). Светлана Кузнецова — 1527…
40 (40). Вероника Кудерметова — 1373…
61 (60). Анна Блинкова — 969…
66 (73). Дарья Касаткина — 905…
84 (89). Анастасия Потапова (все — Россия) — 759