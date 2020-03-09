Касаткина поднялась на семь строчек в рейтинге WTA, Потапова – на пять WTA опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

В десятке лучших произошло несколько изменений.

Американка София Кенин оказалась на четвертой позиции, опустив канадку Бьянку Андрееску на шестую строчку. С седьмой на пятое место поднялась представительница Украины Элина Свитолина. Голландка Кики Бертенс стала седьмой.

Лучшей из россиянок остается Екатерина Александрова (27-е место). Дарья Касаткина поднялась с 73-го на 66-е место. Также укрепила свои позиции в рейтинге Анастасия Потапова, поднявшаяся на 84-ю позицию.

Рейтинг WTA

Положение на 9 марта

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

4 (5). София Кенин (США) — 4590

5 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4580

6 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

7 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915

10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3625…

27 (27). Екатерина Александрова — 1775…

30 (30). Анастасия Павлюченкова — 1540…

32 (32). Светлана Кузнецова — 1527…

40 (40). Вероника Кудерметова — 1373…

61 (60). Анна Блинкова — 969…

66 (73). Дарья Касаткина — 905…

84 (89). Анастасия Потапова (все — Россия) — 759