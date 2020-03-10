Турнир серии «Мастерс» в Майами не будет отменен из-за коронавируса Пресс-служба турнира серии «Мастерс» в Майами сообщила, что соревнования не будут отменены или перенесены из-за вспышки заболевания коронавируса.

– Miami Open пройдет, как и было запланировано, с 23 марта по 5 апреля. Безопасность остается главным приоритетом, и мы внимательно следим за ситуацией вместе с местными, государственными и федеральными властями, а также с организациями здравоохранения. Мы работаем с АТР и WTA над тем, чтобы обеспечить безопасные условия для болельщиков, игроков и персонала, – говорится в заявлении.

Ранее директор турнира BNP Paribas Open 2020 в Индиан-Уэллсе Томми Хаас сообщил, что соревнования будут перенесены из-за угрозы распространения коронавируса – мужской и женский турниры должны были проходить с 12 по 22 марта этого года.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.