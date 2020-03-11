Финал и плей-офф Кубка Федерации перенесены Причина все та же — вспышка эпидемии коронавируса в мире.

Финал и плей-офф Кубка Федерации не состоятся в установленные сроки. Принято решение об их переносе.

Причиной стала вспышка эпидемии коронавируса во всем мире, сообщает Международная федерация тенниса (ITF) на своем сайте.

Соревнования должны были пройти 14 — 19 апреля. Они важны для отбора на Одимпиаду-2020, от исхода зависит, какие теннисистки туда попадут.

Турнир должен пройти в обновленном формате. Сборные определят сильнейшую в течение недели. Дата проведения соревнований будет объявлена позднее.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.