ATP отменила проведение всех турниров в ближайшие шесть недель из-за коронавируса Теннисисты вернутся на корты не ранее 27 апреля.

Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем сайте опубликовала пресс-релиз, сообщив об отмене всех турниров под эгидой ATP в ближайшие шесть недель. То есть с 12 марта по 26 апреля.

Ранее не стартовал Indian Wells Masters в американском Индиан-Уэллсе. Теперь отменены турниры в Майами, Хьюстоне, Марракеше (Марокко), Монте-Карло, Рокбрюн-Кап-Мартене (Франция), Барселоне и Будапеште.

Турниры категории ATP Challenger в столице Казахстана Нур-Султане и южноафриканском Потчефструме завершены не будут.