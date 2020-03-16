Австралиец Томич считает, что болен коронавирусом Австралийский теннисист Бернард Томич признался, что у него проявились все симптомы коронавируса.

– Плохо себя чувствую с 10 марта. Сейчас я организовал себе карантин в Майами, изолировался ото всех. На коронавирус меня еще не проверяли, но симптомы совпадают. Думаю, заразился, когда ехал из Мексики на прошлой неделе. Не знаю, сколько проведу в изоляции и когда меня смогут проверить, – цитирует Томича Herald Sun.

Напомним, что в своей карьере 27-летний теннисист выиграл четыре турнира в одиночном разряде. Самое высокое место, которое он занимал в рейтинге ATP – 17-е (в 2016 году). В турнирах серии Большого шлема Томич никогда не добирался дальше стадии четвертьфиналов. На данный момент, австралиец идет на 199-й строчке в рейтинге.

12 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем сайте опубликовала пресс-релиз, сообщив об отмене всех турниров под эгидой ATP в ближайшие шесть недель.