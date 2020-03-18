Андрей Рублев: Лучше провести «Ролан Гаррос» немного позже, чем вообще его не сыграть

– Понятное дело, что это некий шок. С другой стороны, если эта ситуация сейчас не прекратится, то лучше провести турнир немного позже, чем вообще его не сыграть. Многие игроки в туре узнали информацию о переносе турнира не напрямую, а из интернета, – цитирует Рублева Матч ТВ.
Отметим, что турнир должен состояться с 20 сентября по 4 октября. Таким образом, «Ролан Гаррос» впервые в истории окажется последним из всех турниров «Большого шлема» в календаре нынешнего сезона.
На данный момент Рублев занимает 14-е место в рейтинге ATP, набрав 2234 очка. В нынешнем сезоне 22-летний россиянин одержал победы на двух турнирах ATP (в Дохе и Аделаиде).
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