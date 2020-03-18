Кузнецова прошла тест на коронавирус (видео) COVID-19 у российской теннисистки обнаружен не был.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова на своей странице в инстаграме опубликовала видео с записью того, как она проходила тест на коронавирус.

Инфекция COVID-19 у российской теннисистки обнаружена не была.

«Берегите себя и близких! Сил всем и понимания ситуации», – подписала видео спортсменка.

На данный момент в России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом.