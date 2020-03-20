Хачанов понабивал рулон туалетной бумаги, бросив вызов Медведеву, Дзюбе, Черышеву и Смолову (видео) - Советский спорт
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20 марта 2020 19:47ТеннисШарафудинов Виктор

Хачанов понабивал рулон туалетной бумаги, бросив вызов Медведеву, Дзюбе, Черышеву и Смолову (видео)

Продолжается челлендж «Оставайся дом».

Продолжает набирать обороты челлендж «Оставайся дома». Туалетную бумагу на камеру уже понабивал Лионель Месси, а сегодня в своем инстаграме похожее видео опубликовал российский теннисист Карен Хачанов, сделав подпись «10 дней без тенниса».

Карен принял эстафету у Андрея Рублева и бросил вызов не только теннисистам Стэну Вавринке, Марату Сафину и Даниилу Медведеву, но и футболистам – Денису Черышеву, Федору Смолову и Артему Дзюбе.

Напомним, что пандемия коронавируса остановила не только футбольный сезон, но и теннисный. «Ролан Гаррос» перенесли с конца мая на осень, а все остальные турниры ATP и WTA, которые должны были состояться до 7 июня, были отменены.

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