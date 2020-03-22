Надаль поблагодарил всех тех, кто борется с распространением коронавируса Количество пострадавших от пандемии увеличивается с каждым днем.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил благодарность медицинским работникам и всем тем, кто борется с распространением коронавируса.

«Я хотел бы поблагодарить всех врачей, медсестер и весь медицинский персонал, который защищает нас, а также полицию, гражданскую и национальную гвардию, армию и всех тех, кто заставляет нас чувствовать себя немного безопаснее, которые находятся на первой линии огня. В конце концов, именно они наиболее подвержены риску заражения вирусом и являются нашими героями. Я хочу выразить свое восхищение и поблагодарить вас всех», - сказал испанец в видеоролике, опубликованном в Twitter.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 270 тыс. человек, около 11 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.