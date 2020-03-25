Бразилец Уайлд стал первым теннисистом, заболевшим коронавирусом Количество заразившихся продолжает увеличиваться.

Бразильский теннисист Тиаго Сейбот Уайлд заразился коронавирусом.

Об этом сам спортсмен сообщил в Twitter.

Stay safe pic.twitter.com/rshLHLOTqY — Thiago Seyboth Wild (@thiagoswild) March 25, 2020

«Всю последнюю неделю я провел в самоизоляции, следовал рекомендациям врача, заботился о себе. Хочу в очередной раз всем напомнить, что надо оставаться дома и позаботиться о своих близких — это может помешать распространению вируса», - сказал Уайлд.

В феврале спортсмен завоевал первый трофей в карьере, выиграв турнир АТР в Сантьяго.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка заболевания, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения зафиксированы более чем в 150 странах, включая Россию. По последним данным, в мире заразились около 403 тыс. человек, около 18 тыс. умерли. 11 марта ВОЗ признала вспышку заболевания пандемией.

В рамках борьбы с распространением коронавируса, по всему миру отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.