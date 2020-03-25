Роджер Федерер: Пожертвую миллион швейцарских франков для борьбы с пандемией

Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что готов вместе с женой пожертвовать миллион швейцарских франков для борьбы с пандемией коронавируса.
«Это трудные времена для всех, и никто не должен остаться в стороне. Мы с Миркой (супругой) лично решили пожертвовать один миллион швейцарских франков для самых уязвимых семей в Швейцарии. Наш вклад — это только начало. Мы надеемся, что другие смогут присоединиться к поддержке большего числа нуждающихся семей. Вместе мы сможем преодолеть этот кризис! Будьте здоровы!» – написал Федерер на своей странице в Instagram.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.
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