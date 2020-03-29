Daily Mail: На следующей неделе «Уимблдон» официально отменят Старейший турнир «Большого шлема» должен пройти с 29 июня по 12 июля.

Британская газета The Daily Mail сообщает, что на ближайшей неделе на экстренном совещании Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета будет принято решение об отмене «Уимблдона» в 2020 году.

Экстренное совещание совета директоров будет состоять из нескольких телеконференций, и скорее всего, будет решено отменить соревнования, которые должны пройти в британской столице с 29 июня по 12 июля.

The Daily Mail отмечает, что уимблдонский турнир застрахован от последствий пандемии коронавируса лучше большинства спортивных событий мира, поскольку несколько лет назад были специально согласованы условия страховых выплат в подобных случаях.

Стоит отменить, что в прошлом «Уимблдон» не проводили только во время двух Мировых войн – с 1915 по 1918 годы и с 1940-го по 1945-й.