В WTA рассматривают возможность продления сезона

Женская теннисная ассоциация разработает варианты финансовой помощи теннисисткам и рассматривает возможности продления сезона, который был прерван как минимум на три месяца из-за пандемии коронавируса.
Вот, что сказано в заявлении, опубликованном на сайте WTA:
«WTA усердно работает с организаторами турниров, чтобы максимизировать возможности спортсменок для заработка после того, как профессиональный теннисный сезон будет возобновлен. Мы рассматриваем возможность продления текущего сезона, который длится 44 недели, чтобы можно было провести как можно больше турниров.
Искренне надеемся вернуться на корт как можно скорее. Но это произойдет, когда будут гарантированы здоровье и безопасность наших игроков, болельщиков и персонала».
Напомним, что были отменены все теннисные турниры, которые должны были пройти с 18 марта по 6 июня. Открытый чемпионат Франции по теннису перенесли с конца мая и начала июня на осень. Матчи «Ролан Гаррос» пройдут с 20 сентября по 4 октября.
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