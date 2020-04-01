«Уимблдон» официально отменен из-за коронавируса Турнир «Большого шлема» не будет проведен в Лондоне впервые с 1945 года.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) принял решение не проводить «Уимблдон» в 2020 году. Эту новость опубликовал официальный сайт престижного турнира.

Соревнования должны были пройти с 29 июня по 12 июля.

«Сегодня было принято решение о том, что в 2020 году турнир будет отменен в связи с пандемией COVID-19. 134-й «Уимблдон» пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года», – сказано в заявлении AELTC.

Болельщикам, уже купившим билеты, будет возвращена их полная стоимость и предложена возможность приобрести билеты на те же дни и корты в 2021 году.

Стоит отменить, что в прошлом «Уимблдон» не проводили только во время двух Мировых войн – с 1915 по 1918 годы и с 1940-го по 1945-й.

Напомним, что ранее были отменены все турниры ATP и WTA, которые должны были пройти с 16 марта по 7 июня. Открытый чемпионат Франции по теннису был перенесен с конца мая и начала июня на осень. Матчи «Ролан Гаррос» пройдут с 20 сентября по 4 октября.