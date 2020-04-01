ATP и WTA продлили паузу в соревнованиях из-за коронавируса до 13 июля

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (ATP) продлили паузу в своих соревнованиях до 13 июля. Об этом сообщают официальные сайты ATP и WTA.
Напомним, что ранее были отменены все турниры, которые должны были пройти с 16 марта по 7 июня, а Открытый чемпионат Франции перенесли на конец сентября и начало октября.
Теперь из-за пандемии коронавируса не состоятся все турниры на траве: «Уимблдон», турниры ATP в Хертогенбосе, Штутгарте, Истборне, Queen’s Club Championships в Лондоне, Халле, на Мальорке, а также соревнования WTA в Хертогенбосе, Ноттингеме, Бирмингеме, Берлине, Истборна и Бад-Хомбурге.
Сегодня же Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) принял решение не проводить «Уимблдон» в 2020 году. Стоит отменить, что в прошлом знаменитый лондонский турнир не проводили только во время двух Мировых войн – с 1915 по 1918 годы и с 1940-го по 1945-й.
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