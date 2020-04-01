Евгений Кафельников: Отмена «Уимблдона» – логичное решение Самый титулованный теннисист в истории России дал комментарий по поводу отмены знаменитого турнира.

Евгений Кафельников считает, что решение об отмене «Уимблдона» в условиях пандемии коронавируса было принято совершенно логично, поскольку соревнования на траве нельзя было перенести на осень.

«Это логичное решение, – заявил Кафельников в интервью «РИА Новости». – «Уимблдон» – специфичный турнир, который проходит на травяном покрытии, поэтому лучше всего играть в летние месяцы. И переносить турнир на осень, когда в Англии идут дожди, нет вариантов. Другого решения у них не было. То, что теннисные турниры переносятся, это правильно. Уверен, что через три-четыре месяца мы вновь увидим спорт.

Думаю, что к этому времени у медиков будет понимание, с чем мы столкнулись, как лечить коронавирус, что будет дальше».

Помимо «Уимблдона» сегодня были отменены все турниры ATP и WTA, которые должны были пройти с 8 июня по 12 июля.

Стоит отменить, что в прошлом «Уимблдон» не проводили только во время двух Мировых войн – с 1915 по 1918 годы и с 1940-го по 1945-й. Соревнования должны были пройти в Лондоне с 29 июня по 12 июля.