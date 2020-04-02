«Соревнования никогда не прекращаются». Джокович сыграл в теннис сковородкой (видео) Практически все крупные спортивные соревнования приостановлены из-за коронавируса.

Сербский теннисист Новак Джокович, находясь на домашнем карантине из-за пандемии коронавируса, организовал необычный теннисный матч.

Вместо ракеток были использованы сковородки, а мебель послужила сеткой.

«Соревнования никогда не прекращаются», - подписал серб ролик, опубликованный в Instagram.

Напомним, все теннисные соревнования приостановлены до 7 июня. Джокович является лидером «замороженного» рейтинга АТР. В текущем сезоне сербский теннисист выиграл Открытый чемпионат Австралии.

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли.