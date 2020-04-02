«Соревнования никогда не прекращаются». Джокович сыграл в теннис сковородкой (видео)

Сербский теннисист Новак Джокович, находясь на домашнем карантине из-за пандемии коронавируса, организовал необычный теннисный матч.
Вместо ракеток были использованы сковородки, а мебель послужила сеткой.
«Соревнования никогда не прекращаются», - подписал серб ролик, опубликованный в Instagram.
Напомним, все теннисные соревнования приостановлены до 7 июня. Джокович является лидером «замороженного» рейтинга АТР. В текущем сезоне сербский теннисист выиграл Открытый чемпионат Австралии.
Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 860 тыс. человек, около 42 тыс. умерли.
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