Августовский турнир WTA в Монреале отменили из-за коронавируса - Советский спорт
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11 апреля 2020 21:49ТеннисШарафудинов Виктор

Августовский турнир WTA в Монреале отменили из-за коронавируса

Власти Квебека запретили проведение массовых мероприятий до 31 августа.

Федерация тенниса Канады Tennis Canada на своем официальном сайте объявила об отмене турнира WTA Rogers Cup, который должен был пройти в Монреале с 7 по 16 августа.

Это решение связано с тем, что власти канадской провинции Квебек продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 31 августа.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен до 13 июля, а Открытый чемпионат Франции перенесли на осень.

В прошлом году женский Rogers Cup выиграла канадская теннисистка Бьянка Андрееску.

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