Августовский турнир WTA в Монреале отменили из-за коронавируса Власти Квебека запретили проведение массовых мероприятий до 31 августа.

Федерация тенниса Канады Tennis Canada на своем официальном сайте объявила об отмене турнира WTA Rogers Cup, который должен был пройти в Монреале с 7 по 16 августа.

Это решение связано с тем, что власти канадской провинции Квебек продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 31 августа.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен до 13 июля, а Открытый чемпионат Франции перенесли на осень.

В прошлом году женский Rogers Cup выиграла канадская теннисистка Бьянка Андрееску.