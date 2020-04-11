Августовский турнир WTA в Монреале отменили из-за коронавируса

Федерация тенниса Канады Tennis Canada на своем официальном сайте объявила об отмене турнира WTA Rogers Cup, который должен был пройти в Монреале с 7 по 16 августа.
Это решение связано с тем, что власти канадской провинции Квебек продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 31 августа.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен до 13 июля, а Открытый чемпионат Франции перенесли на осень.
В прошлом году женский Rogers Cup выиграла канадская теннисистка Бьянка Андрееску.
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