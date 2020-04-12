Донской сообщил о рождении сына (фото) Таким образом, спортсмен во второй раз стал отцом.

Российский теннисист Евгений Донской, занимающий 115-е место в рейтинге АТР, объявил о рождении сына.

В своем Instagram он опубликовал фотографию из роддома и написал: «Это не самое простое время запомнится мне еще одним счастливейшим моментом! #папа2сыновей».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Донской (@edonskoy) 11 Апр 2020 в 4:09 PDT

Ранее стало известно, что ATP приостановила все соревнования до 7 июня из-за пандемии коронавируса.