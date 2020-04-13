Марат Сафин: Не верю, что цивилизация закончится. Просто все будем ходить с чипом Знаменитый теннисист поделился ожиданиями от ближайшего будущего.

«Полагаю, людей готовят к чипизации, - заявил Сафин в прямом эфире инстаграма Sports.ru - Билл Гейтс еще в 2015 году предупреждал: следующий враг человечества - вирус, а не ядерная война. Вряд ли Гейтс такой предсказатель, он просто знал... Нам будут вживлять вакцины с микрочипами, народ надо подготовить. Посмотрите, в интернете все есть. Я думаю, что так все и будет... Кто-то верит, что закончится скоро цивилизация, а я - нет. Просто скоро будем ходить с чипом».

Напомним, что накануне боец ММА Конор Макгрегор предупредил о том, что в его родной Ирландии через три недели может начаться революция, если власти не перекроют границы на период пандемии.