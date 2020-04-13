Сафин о мировом правительстве: Ротшильды и Рокфеллеры – раскрученные имена, но за ними есть кто-то Знаменитый теннисист Марат Сафин считает пандемию коронавируса срежессированной.

«Думаю, с вирусом все не так, как рассказывается, но народ же верит во все, в страшилки по телевизору, - заявил Сафин в прямом эфире инстаграма Sports.ru. - Есть ребята покруче мировых лидеров, которые реально хозяева денег, хозяева мира, и они это могут легко провернуть. Можно называть это теневым правительством, как угодно. Мы даже не догадываемся, что они существуют. Ротшильды и Рокфеллеры – раскрученные имена, а за ними еще кто-то стоит».

По мнению бывшей первой ракетки мира, мы все скоро будем ходить с чипами.