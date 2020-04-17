Шарапова продаст на аукционе ракету, чтобы помочь врачам в борьбе с коронавирусом Российская теннисистка 26 февраля объявила о завершении карьеры.

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова на свой странице в фейсбуке сообщила о том, что выставила на благотворительный аукцион свою ракетку, чтобы помочь организации «Врачи без границ» в борьбе с пандемией коронавируса.

«Для меня большая честь принять участие в аукционе для «Врачей без границ». Я лично подписала ракетку, которой играла в прошлом году. Торги продлятся до 19 апреля», – написала Шарапова.

Мария выиграла пять турниров «Большого шлема» в одиночном разряде с 2004 по 2014 годы. Шарапова – одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры «Большого шлема», но в разные годы).

Всего в послужном списке Марии 39 выигранных турниров WTA (36 в одиночном разряде). В 2008 году она помогла сборной России выиграть Кубок Федерации, а в 2012 году завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне в одиночном разряде.