Шарапова продаст на аукционе ракету, чтобы помочь врачам в борьбе с коронавирусом

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова на свой странице в фейсбуке сообщила о том, что выставила на благотворительный аукцион свою ракетку, чтобы помочь организации «Врачи без границ» в борьбе с пандемией коронавируса.
«Для меня большая честь принять участие в аукционе для «Врачей без границ». Я лично подписала ракетку, которой играла в прошлом году. Торги продлятся до 19 апреля», – написала Шарапова.
Мария выиграла пять турниров «Большого шлема» в одиночном разряде с 2004 по 2014 годы. Шарапова – одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры «Большого шлема», но в разные годы).
Всего в послужном списке Марии 39 выигранных турниров WTA (36 в одиночном разряде). В 2008 году она помогла сборной России выиграть Кубок Федерации, а в 2012 году завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне в одиночном разряде.
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