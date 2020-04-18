Джокович пожертвовал деньги на борьбу с коронавирусом в провинции Бергамо Больницы на севере Италии получат новое медицинское оборудование.

Итальянская газета La Repubblica сообщает, что первая ракетка мира серб Новак Джокович и его супруга Елена пожертвовали деньги больницам городов Тревильо и Романо-ди-Ломбардия в провинции Бергамо.

Сумма не уточняется, однако итальянские журналисты сообщают, что деньги Джоковича пошли на покупку нового медицинского оборудования, а также халатов, масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты.

Напомним, что ранее Джокович пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом в родной Сербии.

В провинции Бергамо проживает один миллион человек. Одноименный город является ее столицей. Провинции находится в регионе Ломбардия, ставшим эпицентром пандемии COVID-19 в Италии.

Почти треть случаев заражения (64 135) и половина летальных исходов от последствий инфекции (11 851) пришлись именно на Ломбардию. Всего в Италии заразились коронавирусом 172 434 челвека, 22 745 скончались, а выздоровели 42 727.